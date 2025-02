Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Radfahrerin erfasst

Eine 19-jährige BMW-Fahrerin befuhr am Dienstag, gegen 16:20 Uhr, die Friedrichstraße stadtauswärts. Beim Einfahren in den Kreisverkehr Friedrichstraße / Hopfenstraße missachtete sie die Vorfahrt einer sich im Kreisverkehr befindlichen 25-jährigen Radfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die Radfahrerin stürzte und sich schwer verletzte.

Neresheim: Tier ausgewichen

Gegen 13:30 Uhr befuhr ein 78-jähriger Hyundai-Fahrer am Dienstag die B466 von Neresheim in Richtung Nattheim. Hier musste er einem querenden Tier ausweichen. Infolgedessen kollidierter er mit einem Leitpfosten und kam anschließend im Straßengraben zum Stehen. Durch den Unfall entstand ein Schaden in Höhe von rund 2050 Euro.

