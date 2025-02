Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Unfallflucht und Diebstähle

Aalen (ots)

Backnang: Diebstahl von Baggerschaufel

In der Zeit von Montag 18:00 Uhr bis Dienstag, 08:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter von der Baustelle im Bereich eines Regenüberlaufbeckens im Blechbergele eine Baggerschaufel. Dazu montierten sie von einem abgestellten Bagger den Grabenraumlöffel mit Schnellwechsler und Tiltrotator ab und luden die Geräte vermutlich auf ein mitgeführtes Fahrzeug. Der Wert der entwendeten Baugeräte beläuft sich auf etwa 9.000 Euro. Die unbekannten Täter versuchten auch eine etwa 800 kg schwere Schaufel von einem ebenfalls auf der Baustelle abgestellten Radlader zu entwenden, was jedoch nicht gelang. Das Polizeirevier Backnang hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07191 9090.

Backnang: Unfall beim Rückwärtsfahren

Am Dienstagnachmittag rangierte ein 25-jähriger Fahrer eines VW-Crafter rückwärts aus einem Grundstück in der Karl-Krische-Straße. Dabei übersah er einen 70-jährigen Fußgänger und stieß mit diesem zusammen. Der Fußgänger verletzte sich beim Unfall leicht und begab sich selbstständig in ärztliche Versorgung. Am VW entstand kein Sachschaden.

Backnang: Fahrraddiebstahl

Unbekannte Diebe entwendeten am Montag zwischen 08:30 Uhr und 16:15 Uhr ein schwarz/grünes Pedelec der Marke "Bulls". Das Fahrrad war am Fahrradständer beim Bürgerhaus in der Bahnhofstraße abgestellt und mittels Schloss gesichert. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Backnang unter der Rufnummer 07191 9090.

Waiblingen: Unfallflucht

Auf der K1909, zwischen Neustadt und Hohenacker, ereignete sich am Dienstag eine Unfallflucht. Der Fahrer eines weißen Transporters verlor gegen 10.30 Uhr von seiner Ladefläche einen Spanngurt. Dieser traf einen entgegenkommenden Skoda, der von einem 26-Jährigen gelenkt wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2000 Euro. Hinweise auf den weißen Transporter nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter Telefon 07151/950422 entgegen.

Weinstadt: 4000 Euro Schaden

Ein 84-jähriger Golf-Fahrer fuhr am Dienstag gegen 15.40 Uhr in den fließenden Verkehr der Kalkofenstraße ein. Dabei touchierte er den VW eines 33-Jährigen. 4000 Euro sind bei diesem Unfall die Schadensbilanz.

Berglen: Unfall im Kreisverkehr

Leichte Verletzungen zog sich ein 16-jähriger Mofa-Fahrer bei einem Unfall am Dienstagabend im Bereich Erlenhof zu. Eine 40 Jahre alte Nissan-Fahrerin fuhr gegen 19 Uhr in den Kreisverkehr der L1140 ein und missachtete hierbei die Vorfahrt des Jugendlichen, der sich bereits im Kreisverkehr befand. Es entstand zudem Sachschaden, der auf rund 1300 Euro geschätzt wird.

