POL-PPRP: Romance Scamming - Vorsicht vor Betrügern!

Frankenthal (ots) - Seit 19.02.2025, 18:30 Uhr, wird ein in Frankenthal wohnender 43-Jähriger vermisst. Sein aktueller Aufenthaltsort ist unbekannt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der 43-Jährige in einer hilflosen Lage befindet. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte er nicht aufgefunden werden, so dass wir die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten. Personenbeschreibung: - ca. 185 cm - schlank ...

