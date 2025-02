Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall mit verletzter Fahrradfahrerin

Ludwigshafen (ots)

Am gestrigen Donnerstag (20.02.2025), gegen 5:40 Uhr, missachtete eine 56-jährige Autofahrerin an der Kreuzung Kurze Straße / Hemshofstraße die Vorfahrt einer 25-jährigen Fahrradfahrerin, die die Straße auf dem Fahrradschutzstreifen überquerte. Trotz eingeleiteter Vollbremsung touchierte die Autofahrerin das Fahrrad, woraufhin die 25-Jährige stürzte und sich leicht verletzte. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell