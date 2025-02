Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zeugen gesucht - Stein auf Auto geworfen

Ludwigshafen (ots)

Gestern (20.02.2025) kam es zu einem Fall der Verkehrsgefährdung in der die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 um Zeugenhinweise bittet. Eine 36-Jährige war gegen 13:30 Uhr die Maudacher Straße in Richtung Oberstraße entlanggefahren. Auf Höhe des Bahnhofs Mundenheim wird die Maudacher Straße zu einer Unterführung, wobei darüber die Schienen zum Bahnhof sowie ein Fußgängerweg verlaufen. Hier standen die zwei bislang unbekannte Jugendliche, die einen Gegenstand - mutmaßlich einen Stein - auf das Fahrzeug der 36-Jährigen warfen. Das Auto wurde hierdurch im Bereich der Motorhaube beschädigt. Eine genaue Schadenshöhe steht bislang nicht fest. Die Jugendlichen konnte die 36-Jährige wie folgt beschreiben: männlich, blond, 10-14 Jahre alt, etwa 1,50m groß.

Sie haben den Vorfall beobachtet oder sind möglicherweise ebenfalls Geschädigter bzw. Geschädigte? Dann melden Sie sich bitte unter Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Wir appellieren: Gegenstände in Richtung fahrender Autos zu werfen, ist kein dummer Streich, sondern kann lebensgefährlich sein! Immer wieder enden solche Taten in schweren, teils sogar tödlichen, Unfällen. Aus diesem Grunde können Steinewerfer u.a. wegen vorsätzlichen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft werden.

