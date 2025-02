POL-PPRP: Sachbeschädigung an Parteibüro - Zeugen gesucht

Speyer/Römerberg (ots) - Am Nachmittag des 17.02.2025 belästigte ein zunächst Unbekannter ein 11-jähriges Mädchen in einem Bus, der von Speyer nach Römerberg fuhr. Der Mann folgte dem Kind noch bis an seine Wohnanschrift in Römerberg. Die Mutter des Kindes alarmierte die Polizei. Polizeikräfte konnten den Unbekannten bei einer sofort durchgeführten Fahndung nicht mehr antreffen. Durch intensive Ermittlungen der Polizei Speyer konnte nun ein 25-Jähriger als ...

mehr