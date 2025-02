Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfallflucht - Busfahrerin leicht verletzt - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am gestrigen Mittwoch (19.02.2025), gegen 12:45 Uhr, befuhr eine 52-jährige Busfahrerin die Bgm.-Trupp-Straße in Fahrtrichtung Friedrichstraße. An der Kreuzung Bgm.-Trupp-Straße / Edigheimer Straße bog sie nach rechts in die Edigheimer Straße Fahrtrichtung Oppauer Straße ab. Dort blockierte ein im Halteverbot geparkter, grauer VW Passat die Straße, weshalb die 52-Jährige anhalten musste und ausstieg. Es kam zu einem Streitgespräch zwischen den beiden Fahrzeugführern. Der unbekannte Fahrer des Autos fuhr unvermittelt los, kollidierte mit dem Bein der Geschädigten und verletzte sie hierbei leicht. Im Anschluss entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort. Die Busfahrerin beschrieb ihn als älteren Mann im Alter von 75-80 Jahren mit weißen Haaren, bekleidet mit einer schwarz-grünen Jacke.

Haben Sie den Unfall beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

