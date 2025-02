POL-PPRP: E-Scooter gestohlen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Ein 29-jähriger Fahrradfahrer missachtete am Mittwochmorgen (19.02.2025, gegen 9:30 Uhr) die Vorfahrt eines 38-jährigen Autofahrers an der Kreuzung Roonstraße/Rottstraße. Beide Verkehrsteilnehmer kollidierten im Kreuzungsbereich. Der 28-jähiger Radfahrer wurde hierbei leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Jan Liebel Telefon: 0621 ...

