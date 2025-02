Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Taschendiebstahl und versuchter Raub - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Eine 25-Jährige war Mittwochabend (19.02.2025, 22:15 Uhr) zu Fuß in der Dammstraße in Richtung Berliner Platz unterwegs, als ein bislang unbekannter Mann von hinten an sie herantrat und ihren Geldbeutel aus der Jackentasche zog. Außerdem versuchte der Mann ihr Handy aus der Hand zu reißen. Das Vorhaben misslang jedoch und er flüchtete in Richtung Berliner Platz. Der Täter war dunkelhäutig, komplett schwarz bekleidet und hatte seine Kapuze über den Kopf gezogen. Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell