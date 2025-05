Freiwillige Feuerwehr Mechernich

FW Mechernich: ABC-Übung am 26. April 2025 im Chemiepark Knapsack Hürth

Mechernich (ots)

Am Samstag, den 26.04.2025 haben die ABC-Einheiten Zülpich und Mechernich zusammen mit der Wachabteilung der Werkfeuerwehr Chemiepark Knapsack eine realitätsnahe Übung auf dem Gelände in Hürth absolviert.

Die Einheiten aus dem Stadtgebiet Mechernich haben sich um 12:15 Uhr am Gerätehaus in Kommern gesammelt und sind anschließend zum Treffpunkt Adenauerparkplatz in Zülpich gefahren, um dort auf die ABC-Einheiten aus dem Stadtgebiet Zülpich zu treffen . Nach einer kurzen Unterweisung zum Thema Fahrt im geschlossenen Verband wurden die Fahrzeuge mit Flaggen versehen und um 12:45 Uhr bewegte sich dann der Verband mit über 30 Beteiligten in Richtung Hürth zum Chemiepark Knapsack.

Nach Eintreffen an der Wache in Hürth erfolgte zunächst ein herzlicher Empfang durch die Kameraden der Wachabteilung des Chemieparks Knappsack. Nach einer Kurzunterweisung zum Thema Verhalten auf dem Betriebsgelände ging es anschließend in die Nähe des eigentlichen Übungsgeländes.

Zum Einsatzbeginn wurde zuerst ein Fahrzeug der ABC-Komponente des Kreises Euskirchen in die Übungslage gerufen. Gemeldet wurde ein Szenario als Unfall mit einem Gefahrgutbehälter (Iso-Behälter) und verletzten Personen.

Nach kurzer Beurteilung des ersteintreffenden Gruppenführers wurde die GAMS-Regel (Gefahr erkennen, Absperren, Menschrettung durchführen und Spezialkräfte alarmieren) angewendet. Das Einsatzstichwort wurde auf ABC 3 - Gefahrstoffaustritt erhöht und die Abwehrkomponente des ABC-Zug Kreis Euskirchen sowie die Wache des Chemieparks alarmiert.

Durch den ABC-Zug wurden mehrere Trupps mit CSA (Chemikalienschutzanzüge) ausgerüstet, welche zur Erkundung vorgegangen sind. Aus der Ferne wurden austretenden Dämpfe mit einem B-Strahlrohr niedergeschlagen. Hier konnte ein Leck am ISO-Behälter erkundet werden. Die eingesetzten Trupps schlossen das Leck fachgerecht mit einer Dichtmanschette, somit konnte weiterer Stoffaustritt verhindert werden.

Die Werkfeuerwehr des Chemieparks hat die Dekontamination mit dem kürzlich in Dienst gestellten Abrollbehälter Dekon übernommen. Darüber hinaus haben sie den restlichen Inhalt des ISO-Behälters mithilfe einer Umfüllstrecke in einen mitgeführten Behälter umgepumpt. Hier war schnell ersichtlich, dass der Chemiepark Knapsack über hochwertige Ausrüstung verfügt, sowie in ausreichender Menge erforderliches Material für den Ernstfall mitführt.

Nach ca. 2,5 Stunden intensiver Arbeit wurde die gemeinsame Übung mit wertvollen Erkenntnissen und Verbesserungen auf beiden Seiten beendet. Eine gelungene Übung für beide Seiten. Ein großer Dank geht an die Kollegen aus Zülpich und dem Chemiepark Knapsack für die intensive Planung und Vorbereitung einer solchen Übung .

Im Anschluss wurde zusammen gegrillt und über die gewonnenen Erfahrungen gesprochen. Eines ist für alle Beteiligten klar, eine gemeinsame Übung dieser Art soll wiederholt werden. Die Kollegen des Chemieparks sowie der ABC-Führung haben schon weitere Szenarien in der Vorbereitung. Der Tag endete für die Einsatzkräfte aus Zülpich und Mechernich erst nach 21:00 Uhr.

