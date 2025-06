Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Beschädigung eines Pkw durch Einkaufswagen

Goslar (ots)

Beschädigung eines Pkw durch Einkaufswagen Am Donnerstag, den 05.06.2025, teilte gegen 18:45 Uhr, ein 30-jähriger Bockenemer eine Beschädigung an seinem Pkw, einen Honda, in der Farbe schwarz, mit Hildesheimer Kennzeichen, mit. Der Pkw war am Donnerstag, im Tatzeitraum von 06:50 Uhr beginnend bis 15:50 Uhr, auf dem LIDL-Parkplatz, in der Braunschweiger Straße, in Seesen, im "unteren Bereich" nahe der Straße Weinkuhle abgestellt. Auf Grundlage des Spurenbildes der Beschädigung am Pkw, welche sich über die komplette Beifahrerseite erstreckt, kann davon ausgegangen werden, dass der unbekannte Verursacher den Pkw mittels eines Einkaufswagens gestreift hat. So entstand ein geschätzte Schadenshöhe von ca. 300,00 EUR. Weder der eingetretene Schaden wurde seitens des Verursachers gemeldet noch dessen Kontaktdaten hinterlassen, sodass dieser sich ohne seine Pflichten als Verkehrsunfallverursacher nachzukommen unerlaubt vom Unfallort entfernte. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten ihre Beobachtungen der hiesigen örtlichen Polizei, unter der 05381-9440, mitzuteilen.

