POL-KLE: Rees - Unfall im Kreuzungsbereich: 59-jährige Verkehrsteilnehmerin schwerverletzt

Rees (ots)

Am Dienstag (13. Mai 2025) kam es gegen 07:20 Uhr im Kreuzungsbereich Ebentalstraße / Emmericher Straße / Fuhlensteg in Rees zu einem Verkehrsunfall. Eine 31-jährige Frau aus Rees befuhr mit einem grauen Seat Ibiza die Ebentalstraße in Fahrtrichtung Fuhlensteg. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision zwischen dem grauen Seat Ibiza, in welchem sich auch ein 10-jähriges Mädchen befand, und einem vorfahrtberechtigten grauen BMW Z4. Durch die Kollision der beiden Pkws verletzte sich die 59-jährige Fahrerin des BMW Z4 schwer, während die beiden Insassen des Seat leichtverletzt wurden. Die 59-jährige Reeserin wurde aufgrund der Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden. Nach aktuellen Erkenntnissen geht die Polizei davon aus, dass die 31-jährige Frau aus Rees aufgrund der tiefstehenden Sonne die vorfahrtberechtigte Verkehrsteilnehmerin übersah und es so zur Kollision kam. (pp)

