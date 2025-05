Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum - Vorbildlich: Jugendlicher findet Bargeld und informiert Polizei

Issum (ots)

Am Montagabend (12. Mai 2025) gegen kurz vor 21:00 Uhr war ein Jugendlicher mit Freunden am Oermter Berg unterwegs. Auf einem Waldweg in Höhe des Tiergeheges entdeckte er ein Geldbündel im Wert eines mittleren dreistelligen Betrags. Einen Besitzer konnte der 14-Jährige vor Ort nicht ausmachen. Er handelte daraufhin vorbildlich und meldete seinen Fund bei der Polizei. Die eingesetzten Beamten stellten das Geld sicher, die Scheine wurden dem zuständigen Fundamt der Gemeinde Issum übergeben. Dort kann sich der rechtmäßige Besitzer melden. Danke an den ehrlichen Finder! (cs)

