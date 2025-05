Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Termin vormerken: Präventionsexperten der Polizei beim ersten Gesundheitstag am 17. Mai in Geldern dabei

Geldern (ots)

Am kommenden Samstag, 17. Mai 2025, findet der erste Gesundheitstag in Geldern statt. In der Zeit von 11 bis 17 Uhr können sich interessierte Bürgerinnen und Bürger im BürgerForum sowie auf dem Gelände der Stadtverwaltung Geldern rund um die Themen Gesundheit und Wohlbefinden informieren. An diesem Tag sind rund 40 Aussteller dabei, darunter auch die Experten der Verkehrsunfallprävention und der Kriminalprävention der Kreispolizeibehörde Kleve. An einem Infostand klären die Beamtinnen und Beamten der Kriminalprävention zum Beispiel über seniorenspezifische Straftaten auf: Was sind aktuelle Kriminalitätsphänomene zum Nachteil älterer Menschen, wie kann man sich gegen betrügerische Telefonanrufe schützen oder sich sicher im Internet bewegen? Bei den Kolleginnen und Kolleginnen der Verkehrsunfallprävention kann man hingegen seine eigenen Fähigkeiten beim Fahren eines Pedelecs testen. Wie schätze ich brenzlige Situationen im Straßenverkehr richtig ein? Und wie ist die Fahrphysik eines Pedelecs? Ein Simulator zeigt alltägliche Verkehrssituationen und offenbart die eigene Reaktionsgeschwindigkeit. Radfahrende, die beabsichtigen sich ein Pedelec oder E-Bike zuzulegen, erhalten zudem wertvolle Tipps, worauf man beim Kauf eines Pedelecs achten sollte. Kommen Sie gerne vorbei und besuchen Sie uns am Infostand! (cs)

