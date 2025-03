POL-MFR: (246) Polizeieinsatz im Rother Süden

Fürth (ots) - Eine Streife der Polizeiinspektion Fürth wurde am Freitagabend (07.03.2025) zu einem Restaurant in der Gustavstraße gerufen, weil sich dort ein Gast weigerte, seine Rechnung zu bezahlen. Auf die Beamten reagierte der 58-Jährige aggressiv und griff diese an. Ein Mitarbeiter der Gaststätte meldete gegen 23:00 Uhr einen Mann, der sich - offenbar nicht in dem Willen, diese auch zu bezahlen - im Verlauf des ...

