Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Einbruch in Einfamilienhaus: Täter entwenden Schmuck

Kranenburg (ots)

Am Montag (12. Mai 2025) kam es zwischen 08:30 Uhr und 17:30 Uhr an der Nimweger Straße in Kranenburg zu einem Einbruch. Ein oder mehrere unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zum Garten des Einfamilienhauses und kletterten dort auf einen Balkon im ersten Obergeschoss. Dort beschädigten Sie eine Tür und drangen so in die Räumlichkeiten vor. Diese durchsuchten die Täter und entwendeten mehrere Armbanduhren, Ohrschmuck sowie Armbänder.

Die Kripo Kleve hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 02821 5040 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell