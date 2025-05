Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Spindaufbrüche im Sternbuschbad

anschließend Nissan QASHQAI vom Parkplatz gestohlen

Kleve (ots)

Am Sonntag (11. Mai 2025) zwischen 11:40 Uhr und 13:00 Uhr kam es im Hallenbad des Sternbuschbades in Kleve zu mehreren Spindaufbrüchen. In einem Fall konnten der oder die bislang unbekannten Personen dabei die Schlüssel eines grauen Nissan QASHQAI mit dem Kennzeichen KLE-BB 577 entwenden und im Nachgang dieses Fahrzeug vom Parkplatz des Bades stehlen. Bei drei anderen aufgebrochenen Umkleidespinden wurde Bargeld, ein Portemonaie mit Kreditkarte, Führerschein und Bargeld sowie in einem Fall eine Kindersporttasche mit Bekleidung und Handtüchern sowie ebenfalls Fahrzeugschlüsseln gestohlen. Das Kriminalkommissariat der Polizei in Kleve hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die sachdienlichen Angaben zu den Diebstählen machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02821 5040. (sp)

