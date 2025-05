Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Kontrolle über Pkw verloren: 19-jährige Fußgängerin schwerverletzt

Weeze (ots)

Am Samstag (10. Mai 2025) kam es gegen 15:05 Uhr am Holtumsweg in Weeze zu einem Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger Verkehrsteilnehmer aus Kevelaer befuhr mit einem schwarzen Mercedes CLK, in welchem sich zum Unfallzeitpunkt auch ein 23-jähriger Beifahrer aus Kevelaer befand, den Holtumsweg in Fahrtrichtung Weller Straße. Der Verkehrsteilnehmer beabsichtigte mit einem Driftmanöver nach links in die Magdeburger Straße abzubiegen und verlor dabei die Kontrolle über den Pkw.

Es kam zur Kollision mit zwei Fußgängern, welche sich auf dem Fußweg des Holtumsweg / Magdeburger Straße befunden hatten. Durch die Kollision zog sich eine 19-jährige Frau aus Weeze schwere Verletzungen zu, während ein 21-jähriger Fußgänger leicht verletzt wurde. Beide Personen wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Sachschaden entstand an einer Grundstücksmauer, einem Verkehrszeichen und am schwarzen Mercedes CLK (Frontbereich sowie auf der Beifahrerseite), welcher auf einen 44-jährigen Halter aus Kevelaer zugelassen ist. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest beim 19-jährigen Verkehrsteilnehmer, von welchem der Führerschein sichergestellt wurde, verlief positiv. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell