Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk - Baustellenradio aus Gewächshaus entwendet: Zeugen gesucht

Wachtendonk-Wankum (ots)

Im Zeitraum von Freitag (9. Mai 2025), 20:30 Uhr und Samstag (10. Mai 2025), 07:00 Uhr kam es an der Speestraße in Wachtendonk zu einem Einbruch. Unbekannte Täter bestiegen das Dach eins Gewächshauses, beschädigten dort mehrere Lüftungsgläser und drangen so in das Gebäude ein. Der oder die Täter entwendeten nachfolgend mehrere Baustellenradios und entfernten sich dann von der Örtlichkeit.

Die Kripo Geldern hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter 02831 1250 entgegen. (pp)

