POL-KLE: Kevelaer - Dieb von Pedelecs auf frischer Tat festgenommen

Tatserie geklärt

Untersuchungshaft

Seit etwa einem Jahr verzeichnete die Polizei im Raum Kevelaer eine Häufung von Diebstählen von hochwertigen Pedelecs. Ermittlungen ergaben einen dringenden Tatverdacht gegen einen polnischen Tatverdächtigen (ohne festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland), der bereits mehrfach durch gleichgelagerte Delikte, auch im Kreis Viersen, in Erscheinung trat. Durch Zivilkräfte wurde am Montag (5. Mai 2025) ein Parkplatz eines Supermarktes in Kevelaer kurzfristig observiert. Hier konnte der Tatverdächtige auf frischer Tat beim Aufbruch des Fahrradschlosses eines hochwertigen Pedelecs festgenommen werden, er führte bei seiner Festnahme diverses professionelles Aufbruchswerkzeug mit sich. Er wurde am Folgetag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kleve dem Haftrichter vorgeführt und ging schließlich wegen dieser und fünf weiteren Taten, u.a. im Bereich Kevelaer, Weeze und Geldern, in U-Haft.

