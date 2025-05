Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Autofahrer fährt zwei Jugendliche an und fährt weiter

Fahrer durch Polizei ermittelt

Geldern (ots)

Am Donnerstag (8. Mai 2025) gegen 13:06 Uhr wurden in Geldern an der Einmündung Haagscher Weg in den Nordwall zwei 16-jährige Jugendliche leicht verletzt, als sie von einem Autofahrer angefahren wurden. Der 43-jährige Autofahrer aus Geldern war mit seinem DACIA Lodgy auf dem Haagscher Weg in Richtung Nordwall unterwegs. An der Einmündung beachtete er offensichtlich nicht das dort vorhandene STOP-Zeichen und fuhr gegen die beiden Fußgänger, die auf dem Nordwall in Richtung Ostwall gingen. Die Jungen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der Autofahrer entfernte sich, ohne weiter anzuhalten, vom Unfallort. Anhand der Aussagen der beiden Geschädigten und Ermittlungen der Polizeiwache Geldern konnte das Verkehrskommissariat der Polizei in Geldern den Fahrer ermitteln. Gegen ihn wird jetzt wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallgeschehen machen können. Hinweise unter Telefon 02831 1250 (sp)

