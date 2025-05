Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kreis Kleve - Warnung der Polizei vor aktuellen telefonischen Betrugsversuchen

angeblich abgeschlossenes Jahres-Abo kann auf drei Monate verkürzt werden

Täter bauen Druck auf

Kreis Kleve (ots)

Die Polizei im Kreis Kleve erhält aktuell vermehrt Kenntnis über eine Betrugsmasche am Telefon, bei der die Angerufenen angeblich vor einiger Zeit ein Jahres-Abonnement für ein Gewinnspiel abgeschlossenen hätten. Als "Entgegenkommen" wird angeboten, dieses Abonnement sofort kündigen zu können, dann müsste man lediglich drei Monate lang jeweils 96,- Euro bezahlen. Ansonsten könne man nicht mehr kündigen und es werden Jahreskosten von über 1000 ,- Euro fällig. Es wurde berichtet, dass die Täter immer wieder auf die hohen Summen hinweisen und zum Teil auch frech und aggressiv reagieren, wenn man mitteilt, gar kein Abonnement abgeschlossen zu haben. So soll Druck aufgebaut werden. Solche und ähnliche Betrugsversuche kamen auch in der Vergangenheit immer wieder vor, aktuell bedienen sich die Täter Telefonnummern mit Emmericher Vorwahl. Die Polizei rät, bei solchen Fällen direkt aufzulegen und vor allem in keinem Fall irgendwelche Zusagen am Telefon einzugehen. Bei Rückfragen können sich die Betroffenen an die Polizei (Telefon 02821 5040) wenden und erhalten dort auch Informationen, wie sie solche Betrüger anzeigen können. (sp)

