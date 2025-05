Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - 12-Jährige hat Glück im Unglück

Erst Verkehrsunfall, dann Fahrrad gestohlen

aufmerksamer Polizist findet das Fahrrad auf dem Heimweg

Kleve (ots)

Am Freitag (2. Mai 2025) war es, wie berichtet, zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden in Kleve auf der Ackerstraße gekommen. Zwei 12-jährige Mädchen waren dabei aufgrund eines vermutlich zu nah an ihnen vorbeifahrenden Autos gestürzt und leicht verletzt worden, der Autofahrer hatte sich unerkannt von der Unfallstelle entfernt. Die Fahrräder der Mädchen waren an einer nahegelegenen Schule untergestellt worden. Nach der Entlassung aus dem Krankenhaus musste eines der Mädchen feststellen, dass man ihr Fahrrad gestohlen hatte. Der polizeiliche Sachbearbeiter des Verkehrskommissariates der Polizei in Kleve, der den Verkehrsunfall bearbeitet, bekam Kenntnis von dem Diebstahl und auch ein Bild des Fahrrades. So kam es, dass er auf dem Heimweg nach dem Dienst an einer Schule an der Spyckstraße in Kleve das Fahrrad entdecken und sicherstellen konnte. Das Fahrrad wird der Schülerin in den nächsten Tage wieder zurückgegeben.(sp) Die Pressemeldung zur Verkehrsunfallflucht finden Sie unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/6026291

