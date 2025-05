Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - roter Pkw überholt radfahrende Schülerinnen in Fahrradstraße

zwei Mädchen verletzt

Fahrzeug flüchtig

Kleve (ots)

Am Freitag (2. Mai 2025) gegen 07:55 Uhr fuhren zwei zwölfjährige Schülerinnen mit ihren Fahrrädern zulässig nebeneinander auf der Ackerstraße (Fahrradstraße) in Kleve aus Richtung Königsallee kommend in Richtung Brahmsstraße. Im Bereich der Beethovenstraße wurden sie so nah von einem roten Pkw überholt, dass eine der Schülerinnen vor Schreck nach rechts lenkte und dann mit der rechts neben ihr fahrenden Mitschülerin kollidierte. Beide Kinder stürzten und verletzten sich leicht. Der Pkw, bei dem es sich um einen roten Mercedes A-Klasse (älteres Modell in verblasstem Weinrot) mit KLE-Kennzeichen handeln soll, fuhr beschleunigend von der Unfallstelle in Richtung Brahmsstraße weg. Das Verkehrskommissariat der Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und sucht Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachten haben und/oder Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug geben können. Hinweise bitte unter Telefon 02821 5040.(sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell