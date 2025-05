Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Pkw überschlägt sich nach Kollision mit Mittelinsel des Kreisverkehrs in Kellen

Fahrer flüchtet zunächst

Verdacht auf Alkohol

Kleve (ots)

Am Sonntag (4. Mai 2925) gegen 03:30 Uhr kollidierte ein 22-jähriger Mann aus Bergen/Niederlande mit der Betonumrandung der Mittelinsel im Kreisverkehr Klever-Ring/Van-den-Bergh-Straße in Kleve-Kellen. Er war, so die ersten Erkenntnisse der Polizei, mit stark überhöhter Geschwindigkeit auf dem Klever Ring aus Richtung Uedemer Straße in Richtung Emmericher Straße gefahren. Am Kreisverkehr fuhr er entgegen der Fahrtrichtung nach links in diesen ein, prallte gegen die Betonumrandung und sein Fahrzeug überschlug sich. Er schleuderte dann in den Ausstellungsbereich eines Autohauses und kollidierte dort mit einem Werbeschild und einem Neuwagen. Der leicht verletzte Fahrer flüchtete zunächst zu Fuß von der Unfallstelle, nachdem er die Kennzeichen seines niederländischen VW Golf abmontiert hatte. Während der Unfallaufnahme erschien er jedoch wieder an der Unfallstelle. Da sich bei ihm der Verdacht auf den vorherigen Konsum von Alkohol ergab, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Es entstand Sachschaden in einem mittleren fünfstelligen Bereich. Sein Fahrzeug wurde sichergestellt. (sp)

