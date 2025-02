POL-PPMZ: Verbrannte Leiche im Ober-Olmer Wald führt zu Polizeieinsatz

Mainz-Gonsenheim (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, kommt es zu einem versuchten Einbruch in eine Gaststätte in Mainz-Gonsenheim. Bisher unbekannte Täter versuchen sich über die Haupteingangstüre Zutritt zu der Gaststätte zu verschaffen. Als es ihnen nicht gelingt, lassen sie von der Tat ab und flüchten in unbekannte Richtung. Der Eigentümer kann die frischen Hebelmarken am nächsten Morgen am ...

