Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Verkehrsunfall zwischen Müllwagen und Radfahrer

Zeugen gesucht

Kevelaer (ots)

Am Freitag (2. Mai 2025) kam es auf der Johannesstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 81-jähriger Radfahrer verletzt wurde. Ein 42-Jähriger fuhr mit einem Mülltransporter auf der Johannesstraße in Richtung Busmannstraße. Ein 81-jähriger Radfahrer bog zu dem Zeitpunkt von der Busmannstraße nach links in die Johannesstraße und wollte links an dem entgegenkommenden LKW vorbeifahren. Als er neben dem LKW war, kam es nach ersten Erkenntnissen vermutlich zum Zusammenstoß. Der Radfahrer stürzte und kollidierte noch mit einem am Straßenrand geparkten PKW. Der 81-Jährige verletzte sich und wurde in eine Klinik gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde. An dem Fahrrad und dem geparkten Auto entstand Sachschaden. Da der Unfallhergang noch nicht vollständig geklärt ist, werden Zeugen gebeten, sich bei der Polizei Geldern unter 02831 1250 zu melden. (cs)

