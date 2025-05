Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Verkehrsunfall

PKW landet auf Dach in Graben, Beifahrerin schwer verletzt

Bild-Infos

Download

Goch-Hülm (ots)

Am Sonntagabend (4. Mai 2025) ereignete sich auf dem Hülmer Deich ein Verkehrsunfall, bei dem sich eine 16-Jährige aus Kevelaer schwer verletzte. Ein 18-Jähriger aus Weeze war gegen 20:25 Uhr mit der 16-Jährigen als Beifahrerin in einem Audi A3 auf dem Hülmer Deich in Richtung Gaesdonck unterwegs. Im Bereich einer Linkskurve kam er vermutlich wegen unangepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Wagen kollidierte mit einem Leitpfosten, einem Verkehrsschild und einem Baum, überschlug sich und blieb auf dem Dach in einem Graben liegen. Der 18-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht, seine Beifahrerin schwer. Beide konnten den Audi aber noch selbstständig verlassen. Anwohner kümmerten sich um die Unfallbeteiligten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Der schwer beschädigte Audi wurde geborgen und abgeschleppt. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell