Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Versicherungsschutz abgelaufen

Jena (ots)

Ohne die erforderliche Versicherung ist am Dienstagmittag ein Mopedfahrer in der Karl-Liebknecht-Straße unterwegs gewesen. Beamte der Polizei in Jena unterzogen den 40-jährigen Fahrer einer Verkehrskontrolle, bei der sich herausstellte, dass die Versicherung am Fahrzeug abgelaufen ist. In der Konsequenz wurde gegen den Mann ein Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet und er durfte anschließend zu Fuß seinen Weg fortsetzen.

