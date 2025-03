LPI-J: Graffiti-Schmierereien

Apolda (ots) - Am Ernst-Thälmann-Ring in Apolda wurde gestern ein goldfarbener VW Up beschädigt. Das Fahrzeug wurde durch seinen Besitzer dort in der Zeit zwischen 13.00 und 18.30 Uhr abgestellt. Durch einen bislang unbekannten Täter wurde der PKW an der vorderen Stoßstange, auf der linken Seite beschädigt. Hinweise zum Tathergang nimmt die Polizeiinspektion Apolda entgegen. (Tel.: 03644/541-0). Rückfragen bitte an: ...

mehr