LPI-J: Beim Rangieren anderes Fahrzeug beschädigt

Weimar (ots) - Am Montagmorgen konnte ein Anwohner in Schöndorf beobachten, wie ein weißer Tranpsort die Straße Überm Gänseholze befuhr und dabei gegen einen geparkten VW stieß. Ohne seiner Verantwortung als Unfallverursacher nachzukommen fuhr er einfach davon. Dank des aufmerksamen Zeugens konnte der Halter des Unfallfahrzeuges zeitnah aufgesucht werden. Die Ermittlungen zum verantwortlichen Fahrer dauern an. Am parkenden VW entstand Sachschaden in Höhe von 1000 ...

