Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Arbeitskollegen gerieten in einen Disput

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Hermsdorf: Eine Umzugsfirma führte bei einer Privatperson im Wohnblockgebiet Am Stadion Einräumarbeiten durch. Dabei gerieten zwei Mitarbeiter der Firma am Montagmittag in eine Auseinandersetzung, bei dem einer der Beiden eine Latte vom Holzbett aufnahm und damit auf den anderen einschlug. Anschließend ließ der Täter die Arbeit liegen und flüchtete zu Fuß. Für den Verletzten ist ein Krankenwagen angefordert worden, der ihn zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus mitnahm. Die Polizei leitete gegen den 37-jährigen Täter ein Strafverfahren wegen Gefährlicher Körperverletzung ein.

