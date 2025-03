Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Überholvorgang führte zum schweren Verkehrsunfall

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Mörsdorf: Eine 76-jährige fuhr mit ihrem Mazda am Montagnachmittag gegen 16:00 Uhr auf der Landesstraße zwischen Mörsdorf und der Anschlussstelle Hermsdorf-Süd, als sie zum Überholen eines Lkw samt Anhänger ansetzte. Dabei achtete sie jedoch nicht auf den Gegenverkehr. Ein Mercedes und ein VW kamen ihr zu der Zeit entgegengefahren. Im nächsten Moment prallte sie frontal auf den Mercedes und touchierte dabei noch den überholenden Lkw. Die Fahrerin im VW wollte eine Kollision vermeiden und lenkte ihr Fahrzeug in den Straßengraben. Dadurch verletzten sich die 51-jährige Fahrerin und ihr 16-jähriger Sohn leicht. Die 76-jährige Unfallverursacherin erlitt schwere Verletzungen und kam, wie auch die beiden Insassen im VW in ein Krankenhaus. Für die Unfallaufnahme musste die Straße fast zwei Stunden gesperrt werden. Die entstandenen Sachschäden an allen Fahrzeugen werden mit einer Gesamthöhe von circa 80.000 Euro geschätzt.

