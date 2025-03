LPI-J: Kioskaufbruch scheiterte

Weimar (ots) - Am späten Sonntagnachmittag wurde im ehemaligen Einkaufsmarkt in Süßenborn der Alarm ausgelöst. Mit dem Verdacht eines Einbruches verlegten mehrere Streifenwagen in den Bereich. Vor Ort wurde festgestellt, dass niemand in das Gebäude gelangt war. Offensichtlich hatten derzeit unbekannte Täter mit Steinen auf die Haupteingangstür und ein Fenster im Obergeschoss geworfen, so dass Sachschaden in Höhe ...

