Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrradteile gestohlen

Weimar (ots)

Am Montagmorgen, gegen 03:00 Uhr begab sich ein derzeit unbekannter Täter in den Hinterhof eines Wohnhauses in der Frauentorstraße. Dort hatte eine 24-Jährige Hausbewohnerin ihre beiden Fahrräder abgestellt. Von diesen baute der Täter den Lenkervorbau und die Griffe ab und verschwand unerkannt. Das Diebesgut hatte einen Wert von 35 Euro.

