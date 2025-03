Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Raub eines Pullovers - Zeugen gesucht

Jena (ots)

Um 15:55 Uhr stieg am vergangenen Dienstag ein Mann am Bahnhof in Zwätzen aus der Bahn (Weißenfels->Saalfeld) zum Zwecke des Umsteigens. Noch am Bahnsteig ist er plötzlich von einer Person gegen das Wartehäuschen gestoßen und anschließend mehrfach ins Gesicht geschlagen worden. Der Täter forderte ihn dann auf, seinen Pullover auszuziehen und diesen auszuhändigen. Der Aufforderung kam der Geschädigte nach, sodass der Täter samt einem Komplizen davonrannte. Hintergrund der Tathandlung ist offensichtlich die Aufschrift auf dem Kleidungsstück, die einen Bezug zu einem Fußballverein in Sachsen herstellte. Erst später ist der Vorfall der Polizei mitteilt worden, sodass die Täter bislang unbekannt sind. Der handelnde Akteur wird im Alter von 17-18 Jahren und mit einer Größe von 180 cm beschrieben und war samt Mütze komplett schwarz gekleidet. Markant sind bei ihm schief stehende Zähne und eine allgemein schlaksige Gestalt. Seine männliche Begleitung war etwas kleiner, von sportlicher Gestalt und hatte kurze rotblonde Haare. Er trug zudem eine blaue Jacke mit Bezug zu einem örtlichen Fußballverein. Wer Hinweise zu Tat oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Jena zu melden (03641 81-0, id.lpi.jena@polizei.thueringen.de, Aktenzeichen 0077282/2025).

