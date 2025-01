Polizei Hagen

POL-HA: Hagen kurz nach Entlassung aus dem Polizeigewahrsam erneut in Gewahrsam genommen

Hagen-Boele (ots)

Nachdem ein Hagener einem durch Polizisten erteilten Platzverweis nicht nachkam, leistete er bei der daraufhin folgenden Ingewahrsamnahme Widerstand. Am Dienstag (07.01.) traf eine Streifenwagenbesatzung in der Freiligrathstraße in Boele auf den 23-Jährigen. Gegen 7 Uhr wollte der Mann eine Taxifahrt nicht bezahlen. Er gab gegenüber dem Fahrer an, kein Bargeld dabei zu haben. Erst eine Stunde zuvor war der Mann aus dem Polizeigewahrsam entlassen worden. In dieses wurde er gebracht, nachdem er einen Einsatz aufgrund von Streitigkeiten innerhalb der Familie auslöste und sich gegenüber der Polizei aggressiv und unkooperativ verhielt.

Auch bei dem zweiten Einsatz zeigt er das negative Verhalten. Er kam mehrfach bedrohlich auf die Polizisten zu. Zunächst gab er an, in die Stadt gehen zu wollen. Nachdem er sich zunächst entfernte, kam er wieder auf die Beamten zu. Dort beeinträchtigte er die Maßnahme der Polizisten vehement, indem er anfing zu schreien, die Einsatzkräfte mit seinem Mobiltelefon filmte und ständig dazwischenredete. Nach einem erteilten Platzverweis ging er zunächst wieder. Nach wenigen Metern kehrte er jedoch zurück und äußerte, dass er die Streifenwagenbesatzung "ficken werde" und dass die Beamten sich "verpissen" sollen. Als er fixiert wurde, sperrte er sich und leistete Widerstand. Der Mann erhielt eine Strafanzeige wegen des Widerstands gegen die Polizeibeamten und aufgrund des Erschleichens von Leistungen nach der nicht bezahlten Taxifahrt. (arn)

