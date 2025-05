Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Mann wollte Gegenstände aus abgestelltem Auto stehlen

durch Polizei gestellt

Goch (ots)

Eine Streifenbesatzung der Polizeiwache Goch konnte am Freitag (2. Mai 2025) im Rahmen der Streifenfahrt gegen 15:30 Uhr auf dem Pendlerparkplatz an der Asperdener Straße in Goch eine verdächtige Person feststellen. Dieser Mann, ein 37-jähriger Mann polnischer Nationalität ohne festen Wohnsitz in der Bundesrepublik, saß auf der Rücksitzbank eines Audi A 3 ohne Kennzeichen, bei dem die Seitenscheibe eingeschlagen war. Er hatte bereits einige Gegenstände aus dem Auto zum Abtransport bereitgelegt. Nachdem auf der Polizeiwache Goch seine Identität zweifelsfrei geklärt werden konnte, wurde er nach Zahlung einer Sicherheitsleistung entlassen. Das Fahrzeug wurde sichergestellt.(sp)

