POL-E: Essen: Unbekannte entwendet Ware aus Drogeriemarkt - Fotofahndung

Essen (ots) - 45468 MH-Altstadt: Gestern Abend (10. Dezember) überfielen Unbekannte einen 70-Jährigen an der Charlottenstraße/ Falkstraße. Der Senior ging gegen 20:15 Uhr an der Charlottenstraße/ Falkstraße mit seinem Hund spazieren, als er in Höhe des Spielplatzes einen dumpfen Schlag gegen den Hinterkopf verspürte und auf den Boden stürzte. Anschließend ...

mehr