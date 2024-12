Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Unbekannte Jugendliche überfallen 70-Jährigen - Zeugenaufruf

Essen (ots)

45468 MH-Altstadt: Gestern Abend (10. Dezember) überfielen Unbekannte einen 70-Jährigen an der Charlottenstraße/ Falkstraße.

Der Senior ging gegen 20:15 Uhr an der Charlottenstraße/ Falkstraße mit seinem Hund spazieren, als er in Höhe des Spielplatzes einen dumpfen Schlag gegen den Hinterkopf verspürte und auf den Boden stürzte. Anschließend forderten vier unbekannte männliche Jugendliche Geld von ihm. Als er angab, kein Bargeld dabei zu haben, flüchteten die vier Tatverdächtigen. Der 70-Jährige wurde bei dem Überall leicht verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

Die Jugendlichen sollen zwischen 16 und 18 Jahre alt, dunkel gekleidet und nach Aussage des Seniors mutmaßlich Südländer gewesen sein.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu den Tatverdächtigen machen können, sich bei der Polizei Essen zu melden. Bitte nehmen Sie telefonisch Kontakt unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de auf./ViV

