HZA-UL: Zoll versteuert Segelboot aus der Schweiz

Friedrichshafen (ots)

Zollbeamte haben kürzlich am Hafen von Friedrichshafen ein Segelboot nachversteuert. Den Zöllnern fiel auf, dass die Schweizer Kennung überlackiert wurde, so dass der Verdacht bestand, das Schiff könnte unverzollt in die EU gelangt sein.

Nach Ermittlungen des Zolls beim 43-jährigen Halter des Bootes im Ostalbkreis kam zutage, dass dieser das Schiff bereits im Jahr 2016 für 18.000 Euro in der Schweiz gekauft und über den Bodensee in die EU gesegelt hatte, ohne die Einfuhrverzollung anzumelden. Die Kennung hatte er danach übergemalt.

Nun musste der Mann knapp 3800 Euro Zoll und Einfuhrumsatzsteuer nachzahlen.

