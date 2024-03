Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Münster-Altheim: Packstation im Visier Krimineller

Wer kann Hinweise geben?

Münster (ots)

Eine Packstation am Bahnhof in der Münsterer Straße geriet in das Visier Krimineller. Bemerkt wurde die Tat am Sonntag (10.3.), woraufhin die Polizei informiert wurde. Ersten Erkenntnissen zufolge machten sich die bislang Unbekannten an mehreren Fächern gewaltsam zu schaffen. Ihnen gelang es, drei Fächer zu öffnen. Was genau sie entwendeten und wie hoch die Schäden insgesamt sind, muss noch geprüft werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Kommissariat 41 in Dieburg unter der Rufnummer 06071/96560 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell