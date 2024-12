Polizei Essen

POL-E: Essen: Vier maskierte Männer überfallen Fast-Food-Restaurant - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45329 E.-Altenessen-Süd: In der Nacht zum heutigen Dienstag (10. Dezember) überfielen vier unbekannte Männer die Filiale einer Fast-Food-Kette an der Gladbecker Straße. Nachdem die Tatverdächtigen Bargeld erbeutet hatten, flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 00:50 Uhr (kurz vor Ladenschluss) betraten die vier maskierten Männer das Lokal, in dessen Verkaufsraum sich zwei Mitarbeiter aufhielten. Drei der Tatverdächtigen hielten Schusswaffen, der Vierte eine Stichwaffe vor, als sie die Mitarbeiter aufforderten, sich zunächst auf den Boden zu legen und anschließend die Kasse zu öffnen.

Mit einem dreistelligen Bargeldbetrag flüchteten die Räuber. Sie werden beschrieben als etwa 180 cm groß und schwarz gekleidet mit schwarzen Sturmhauben. Die Tatverdächtigen sprachen deutsch.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu den Tatverdächtigen machen können, sich bei der Polizei Essen zu melden. Bitte nehmen Sie telefonisch Kontakt unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de auf./ViV

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell