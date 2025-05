Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - 17-jähriger Radfahrer stürzt

schwer verletzt

Polizei sucht Zeugin mit schwarzem Volvo

Kevelaer (ots)

Am Donnerstag (8. Mai 2025) gegen 18:40 Uhr stürzte ein 17-jähriger Radfahrer aus Weeze aus bisher ungeklärter Ursache auf der Windmühlenstraße in Kevelaer. Er wurde bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt und mit dem Rettungsdienst dem Krankenhaus zugeführt. Da er sich an den Unfallhergang nicht erinnern kann, sucht die Polizei jetzt Zeugen. Vor Ort soll sich eine Frau kurz nach dem Sturz mit dem verletzten jungen Mann unterhalten und einer Anwohnerin gegenüber erklärt haben, sie habe den Unfall beobachtet. Die Frau soll danach mit einen schwarzen Volvo weitergefahren sein. Das Verkehrskommissariat der Polizei in Geldern sucht jetzt nach Unfallzeugen, insbesondere nach der Frau mit dem schwarzen Volvo, die den Unfall beobachtet haben soll. Hinweise unter Telefon 02831 1250. (sp)

