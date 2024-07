POL-BI: Zwei Schläger gesucht

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Mitte- Drei Unbekannte raubten am Samstag, 06.07.2024, einem Bielefelder Handy und Portemonnaie. Ein 52-jähriger Bielefelder erstattete am Sonntag bei der Polizei eine Strafanzeige. Als er sich Samstagmorgen gegen 09:00 Uhr an der Herbert-Hinnendahl-Straße, an der sogenannten "Tüte" aufhielt, kamen drei unbekannte Männer auf ihn zu. Unvermittelt schlugen diese mit Fäusten auf ihn ein, raubten sein Portemonnaie und sein Handy der Marke ...

mehr