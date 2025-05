Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum - Auffahrunfall auf der B58

Beide Fahrerinnen verletzt

Issum (ots)

Am Donnerstag (8.Mai 2025) gegen 16:30 Uhr wurden zwei Frauen bei einem Auffahrunfall an der Einmündung Weseler Straße (B 58)29/Flughafenweg in Issum verletzt. Eine 67-Jährige aus Alpen wollte mit ihrem grauen Toyota Yaris nach links von der Weseler Straße in den Flughafenweg abbiegen und musste aufgrund von Gegenverkehr warten. Eine 29-jährige Frau aus Krefeld, die mit ihrem weißen Opel Corsa ebenfalls auf der Weseler Straße in Richtung Alpen unterwegs war, bemerkte den vor ihr stehenden Wagen zu spät und fuhr auf. Bei dem Unfall wurde die Corsa-Fahrerin leicht, die Fahrerin des Toyota schwer verletzt. Beide wurden mit dem Rettungsdienst Krankenhäusern zugeführt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (sp)

