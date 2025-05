Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Schwerer Verkehrsunfall auf der Lindenallee - Motorradfahrer in Lebensgefahr

Kleve (ots)

Am Freitagabend (09. Mai 2025) kam es gegen 21:10 Uhr auf der Lindenallee in Kleve zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 52-jähriger Mann aus Kleve die Lindenallee aus Richtung Nassauerallee in Richtung Hoffmannallee. Beim Abbiegevorgang nach links in die Weyerstege übersah der PKW-Fahrer das entgegenkommende Motorrad eines 26-jährigen Klevers, wodurch es zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Durch den Aufprall kam der Motorradfahrer zu Fall und wurde schwer verletzt. Er befindet sich in Lebensgefahr und wird in einem Krankenhaus medizinisch versorgt. Die Verkehrsunfallaufnahme erfolgte unter Hinzunahme des Verkehrsunfallaufnahmeteams der Polizei Kleve. Angehörige wurden durch den polizeilichen Opferschutz betreut. Die Unfallstelle war für mehrere Stunden gesperrt. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Kleve unter der Telefonnummer 02821-5040 zu melden.

