Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kleve und der Kreispolizeibehörde Kleve

Zwei Tatverdächtige in Untersuchungshaft nach Sicherheitsstörung in der LVR-Klinik

Bedburg-Hau (ots)

Am Samstag (10. Mai 2025) war es in der Rheinischen Landesklinik in Bedburg-Hau zu einer Sicherheitsstörung gekommen (siehe dazu die Pressemitteilung des zuständigen Polizeipräsidiums Essen https://www.presseportal.de/blaulicht/nr/11562 POL-E: Bedburg-Hau: Aggressiver Patient schließt sich in Forensik ein - Feuerwehr löscht Brand ). Der zunächst am Samstag vorläufig festgenommene 27-Jährige wurde am Sonntag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kleve wegen des dringenden Verdachtes der schweren Brandstiftung dem Haftrichter vorgeführt, antragsgemäß wurde Untersuchungshaft angeordnet. Im Rahmen der am Wochenende durchgeführten umfangreichen Ermittlungen ergab sich auch bei einem 33-jährigen Untergebrachten ein gleichgelagerter Tatverdacht, so dass auch er am heutigen Montag (12. Mai 2025) dem Haftrichter vorgeführt wurde, gegen ihn wurde ebenfalls die Untersuchungshaft angeordnet. Inwieweit die anderen 15 Personen der am Samstag festgestellten Störergruppe an strafbaren Handlungen beteiligt waren, ist unter anderem Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Durch den durch die Beschuldigten gelegten Brand wurde der im Erdgeschoss der betroffenen Station 25 befindliche Aufenthaltsraum sowie der Zugangsbereich zum Garten der Einrichtung zerstört. Die übrigen Teile des Gebäudes sind aufgrund der entstandenen Brand- und Rauchschäden unbewohnbar. Die weiteren Ermittlungen werden durch eine Ermittlungskommission der Kreispolizeibehörde Kleve geführt. (sp)

