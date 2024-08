Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 15-Jährige in S-Bahn belästigt - Bundespolizei sucht Zeugen

Essen - Oberhausen (ots)

Gestern Nachmittag (15. August) soll ein Unbekannter in einer S-Bahn im Essener Hauptbahnhof eine Minderjährige gefilmt und sich dabei an sein Glied gefasst haben. Die Bundespolizei sucht nun nach Zeugen.

Gegen 16:45 Uhr suchten zwei Jugendliche die Bundespolizeiwache im Hauptbahnhof Essen auf. Diese gaben an, dass sie sich wenige Minuten zuvor in der S3 in Fahrtrichtung Hattingen (Ruhr) Mitte aufgehalten haben. Ein Unbekannter habe eine der 15-Jährigen sehr aufdringlich beobachtet und diese auch gefilmt. Hierbei habe der Fremde sich in den Intimbereich gegriffen und die Deutsche dabei angeschaut. Entblößt habe der Mann sich nicht. Die 15-jährige Begleiterin bestätigte die Angaben. Die Uniformierten boten der Geschädigten eine psychologische Betreuung an. Dies lehnte sie jedoch ab.

Die Beamten kontaktierten die Erziehungsberechtigten der Mädchen aus Oberhausen und informierten diese über die Geschehnisse.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern ohne Körperkontakt ein und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer kann Angaben zu dem Tatverdächtigen machen, welcher sich am 15. August, zwischen 16:33 Uhr und 16:35 Uhr, in der S3 in Fahrtrichtung Hattingen (Ruhr) Mitte am Essener Hauptbahnhof aufhielt?

Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer 0800/ 6 888 000 oder jede Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell