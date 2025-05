Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: "Vertrauen" ist gut, Prävention ist besser: Matinee-Film am 18. Mai thematisiert Telefonbetrug, Polizei informiert im Kino

Immer wieder muss die Polizei im Kreis Kleve über Fälle berichten, in denen ältere Menschen Opfer von perfiden Betrugsmaschen geworden sind. Die Experten der Kriminalprävention der Kreispolizeibehörde gehen daher seit Jahren auch außergewöhnliche Wege, um so viele Menschen wie möglich zu erreichen und vor den Betrugsarten zu warnen. So auch am kommenden Wochenende: Das Klever Tichelpark-Kino zeigt am Sonntag, 18. Mai 2025, um 12 Uhr in der Matinee den Film "Vertrauen". Der Spielfilm thematisiert - in eine spannende Handlung eingebunden - den sogenannten Enkeltrick, bei dem sich die Anrufer als Verwandte ausgeben und verschiedene Geschichten konstruieren, weshalb sie um Geld bitten. Kriminalhauptkommissarin Stefanie Bodden-Bergau von der Kriminalprävention und Kriminalhauptkommissar Joachim Verhoeven, Opferschutzbeauftragter der Polizei im Kreis Kleve, werden an diesem Tag auch vor Ort im Tichelpark-Kino sein und die Besucher ihrerseits für die gängigen Betrugsmaschen sensibilisieren. In ungezwungener Atmosphäre möchten die Experten rund um das Thema informieren und mit den Anwesenden ins Gespräch kommen. Der Eintritt zu dieser Filmvorführung ist frei. (cs)

